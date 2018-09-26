{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН

Захарова заявила, что на 73-й сессии Генассамблеи ООН царит конструктивная атмосфера

"Не обходится без острых углов и традиционной риторики", добавила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке проходит в конструктивной атмосфере, несмотря на традиционную риторику со стороны определенных участников. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Атмосфера в кулуарах и в ходе рабочих заседаний весьма конструктивная", - сказала она, подводя итоги первых дней 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Не обходится без острых углов и традиционной риторики. Но в принципе это ощущение конструктива и нацеленности на рабочий процесс присутствует, безусловно. И я думаю, что и выступления многие об этом тоже говорят", - отметила Захарова.

Сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября, выступления высокого уровня проходят с 25 сентября и продлятся до 1 октября.

Теги
СШАРоссияГенассамблея ООНЗахарова, Мария Владимировна
Отставки и назначения
Председатель правительства Сахалинской области временно возглавила регион
На этой должности Вера Щербина сменила губернатора Олега Кожемяко
Читать полностью