Захарова заявила, что на 73-й сессии Генассамблеи ООН царит конструктивная атмосфера

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке проходит в конструктивной атмосфере, несмотря на традиционную риторику со стороны определенных участников. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Атмосфера в кулуарах и в ходе рабочих заседаний весьма конструктивная", - сказала она, подводя итоги первых дней 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Не обходится без острых углов и традиционной риторики. Но в принципе это ощущение конструктива и нацеленности на рабочий процесс присутствует, безусловно. И я думаю, что и выступления многие об этом тоже говорят", - отметила Захарова.

Сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября, выступления высокого уровня проходят с 25 сентября и продлятся до 1 октября.