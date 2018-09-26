Председатель правительства Сахалинской области временно возглавила регион

Главы МИД РФ, Ирана и Турции высказались за ускорение работы по конституции Сирии

Также Лавров, Зариф и Чавушоглу отметили важность российско-турецких договоренностей по Идлибу, которые позволят защитить мирное население при продолжении борьбы с терроризмом

Читать полностью