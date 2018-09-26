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Отставки и назначения

Председатель правительства Сахалинской области временно возглавила регион

На этой должности Вера Щербина сменила губернатора Олега Кожемяко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина исполняет обязанности главы региона, проинформировали ТАСС в областном правительстве.

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26 сентября президент Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко на пост исполняющего обязанности главы Приморского края.

"Да, сейчас обязанности главы региона исполняет она [Щербина]", - подтвердил собеседник агентства.

Кожемяко руководил Сахалинской областью с 2015 года.

Ранее был губернатором Амурской области.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКожемяко, Олег НиколаевичРоссияОтставки и назначенияСахалинская область
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