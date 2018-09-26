Председатель правительства Сахалинской области временно возглавила регион

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина исполняет обязанности главы региона, проинформировали ТАСС в областном правительстве.
26 сентября президент Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко на пост исполняющего обязанности главы Приморского края.
"Да, сейчас обязанности главы региона исполняет она [Щербина]", - подтвердил собеседник агентства.
Кожемяко руководил Сахалинской областью с 2015 года.
Ранее был губернатором Амурской области.