Переговоры президента РФ и канцлера Австрии состоятся в октябре в Петербурге

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в октябре. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.

Как сообщил Ушаков изданию, встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин и Курц встречались в конце августа, когда российский президент посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Президент и канцлер провели тогда небольшую встречу в аэропорту Грац-Талерхоф перед отлетом российского лидера в Германию на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.