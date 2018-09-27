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Переговоры президента РФ и канцлера Австрии состоятся в октябре в Петербурге

Ранее Путин и Курц встречались в конце августа, когда российский президент посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в октябре. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.

Как сообщил Ушаков изданию, встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин и Курц встречались в конце августа, когда российский президент посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Президент и канцлер провели тогда небольшую встречу в аэропорту Грац-Талерхоф перед отлетом российского лидера в Германию на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичАвстрияРоссияКурц, Себастьян
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