Досрочные выборы губернатора Сахалинской области могут состояться 8 сентября 2019 года

ТАСС, 27 сентября. Досрочные выборы губернатора Сахалинской области планируется провести 8 сентября 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в региональном избиркоме.
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"Предварительно досрочные выборы в единый день голосования могут пройти 8 сентября 2019 года", - сообщили в избиркоме, пояснив, что это соответствует федеральному законодательству.
Ранее президент Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко на должность и.о. главы Приморского края.
Обязанности губернатора Сахалинской области на данный момент исполняет председатель регионального правительства Вера Щербина.