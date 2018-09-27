Эксперты: "фактор местного" должен помочь Кожемяко в работе на посту врио главы Приморья

"Назначение Кожемяко - удачное кадровое решение. В первую очередь потому, что играет свою роль "фактор местного". Кожемяко родился, вырос в Приморье, сформировал в регионе свою карьеру, и для многих он не чужой. С учетом того, что перед Приморьем стоят достаточно серьезные вызовы, сложилась непростая внутриполитическая обстановка, такой опытный управленец в дальневосточных регионах, а это уже четвертый регион, где будет руководить Кожемяко, - отличное решение", - сказал ТАСС политолог, директор консалтингового центра "Эксперт групп" Павел Наливайко.

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Уроженец Приморья Олег Кожемяко, назначенный на пост врио губернатора края, может быть хорошо принят местными политическими элитами и электоратом, а опыт работы в нескольких регионах Дальнего Востока поможет ему на новой должности.

Он отметил, что у Олега Кожемяко есть опыт работы в достаточно сложных условиях и в Амурской, и в Сахалинской областях после громких коррупционных скандалов. "У Кожемяко все шансы, думаю, одержать победу на выборах, не повторив ошибок предшественника Тарасенко в части избирательной кампании, и, конечно, сформировать собственную программу развития региона", - сказал Наливайко, добавив, что избирательную кампанию важно будет строить на опыте нового главы, на его знании региона.

"Если внутриполитический блок администрации края сработает четко, то у Кожемяко получится набрать процент голосов достаточно уверенный и закрыть вопрос скандальности прошедших выборов и легитимности власти", - сказал политолог. Он добавил, что электорально Кожемяко будет гораздо проще включаться в регион, чем другим кандидатам: у него есть кадровый ресурс для назначения людей на должности в администрацию, есть финансовый ресурс, а также команда политтехнологов.

Наладить связь с чиновниками

Одной из первоочередных задач, по мнению экспертов, для Кожемяко станет налаживание связей с чиновниками. Эту работу также должен облегчить опыт работы в регионе и то, что нового врио губернатора помнят в крае по совместной работе в Законодательном собрании региона. Осложняет ситуацию сжатый срок, в который нужно подобрать команду.

"Главный вопрос - примут ли его здесь под выборы? Именно это, по моему мнению, для него сегодня является главной задачей, которую предстоит решить за короткий срок. Если при назначении врио губернатора обычно есть какой-то период времени на подбор команды, на первоочередные дела региона, то сейчас у него этот период будет скомкан. Первоочередными задачами, как мне кажется, для него будут электоральные, налаживание связей с чиновниками краевыми и, особенно, муниципальными", - считает политолог из Приморья Сергей Гребенюк.

Председатель комитета по региональной политике и законности регионального законодательного собрания Джамбулат Текиев помнит Кожемяко по совместной работе в заксобрании.

"Решение назначить главой Приморского края Кожемяко считаю правильным. Сам приморский, его тут знают, и на Дальнем Востоке его знают, так как он уже возглавлял несколько дальневосточных регионов и везде оставил позитивные изменения. Думаю, для Приморья это очень хорошее предложение. Теперь важно, чтобы избиратели оценили это решение и проголосовали за будущее края", - сказал Текиев ТАСС.