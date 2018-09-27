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Назначенный на пост врио главы Приморья Кожемяко прибудет в регион 28 сентября

Олег Кожемяко ранее возглавлял Сахалинскую область

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Олег Кожемяко, назначенный на пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморья, прибудет во Владивосток 28 сентября.

Об этом сообщил ТАСС зампред правительства Антон Волошко.

"Олег Кожемяко прилетает [во Владивосток] завтра утром", - сообщил Волошко.

В пресс-службе краевой администрации добавили, что представление нового временно исполняющего обязанности губернатора состоится в этот же день.

"Завтра в 10:00 (03:00 мск) <...> состоится представление нового врио губернатора Приморья [Олега Кожемяко]", - сообщила пресс-служба.

Президент Владимир Путин 26 сентября назначил Кожемяко, ранее возглавлявшего Сахалинскую область, временно исполняющим обязанности губернатора края.

Выборы должны пройти в регионе до середины декабря.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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