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Василий Орлов вступил в должность губернатора Амурской области

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поздравил главу региона с инаугурацией

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Василий Орлов, победивший на выборах губернатора Амурской области, вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.

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"Хотел бы поблагодарить земляков, проголосовавших <...>, благодарю команду, нам удалось собрать лучших из лучших. Благодарю семью <...> У нас впереди большие планы, надеюсь, все получится", - сказал Орлов.

С инаугурацией Орлова поздравил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. "Главное содержание в вашей работе - не власть а ответственность перед людьми, которые отдали голоса. <...> реализация проектов - вторая очередь космодрома, Амурский ГПЗ - эти и другие проекты для создания лучших условий", - сказал Трутнев.

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Трутнев, Юрий ПетровичРоссияАмурская областьОрлов, Василий Александрович
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