Василий Орлов вступил в должность губернатора Амурской области

"Хотел бы поблагодарить земляков, проголосовавших <...>, благодарю команду, нам удалось собрать лучших из лучших. Благодарю семью <...> У нас впереди большие планы, надеюсь, все получится", - сказал Орлов.

С инаугурацией Орлова поздравил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. "Главное содержание в вашей работе - не власть а ответственность перед людьми, которые отдали голоса. <...> реализация проектов - вторая очередь космодрома, Амурский ГПЗ - эти и другие проекты для создания лучших условий", - сказал Трутнев.