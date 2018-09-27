Лавров обсудил с генсеком ООН усилия по урегулированию ситуации в Сирии и на Украине

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем повышение коллективных усилий по урегулированию конфликтных ситуаций в Сирии и на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча состоялась на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам деятельности ООН, а также международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и на Украине, - информировали в министерстве. - Обсуждены практические шаги по повышению эффективности коллективных усилий на направлении миротворчества, мирного урегулирования кризисных ситуаций, повышения роли ООН и ее Совета безопасности в этом процессе".

Стороны также выразили общее мнение, что прогресс в урегулировании кризисов зависит от готовности государств "предпринимать консолидированные шаги на основе международного права, целей и принципов Устава ООН".