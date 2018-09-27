Матвиенко посетит Республику Корея с официальным визитом 4-6 октября

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит с официальным визитом Республику Корея с 4 по 6 октября. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в посольстве России в Сеуле.

"Визит состоится с 4 по 6 октября", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе поездки Матвиенко предстоит насыщенная деловая программа.

Спикер Совета Федерации встретится с представителями южнокорейского бизнеса, выступит перед студентами университета иностранных языков "Хангук", побывает в выставочном комплексе Hyundai Motor в городе Ильсан. Матвиенко побывает в Национальном собрании (парламенте) Республики Корея, где встретится с его спикером Мун Хи Саном и депутатами, возложит венок к Мемориалу павших на Национальном кладбище. Предварительно запланирована также ее встреча с президентом страны Мун Чжэ Ином.

Ранее Матвиенко сообщила журналистам, что в ходе визита состоятся ее встречи с руководством Южной Кореи. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что представителям Москвы и Сеула есть о чем поговорить, а также выразила надежду, что поездка будет результативной. Кроме того, Матвиенко заявила, что намерена затронуть тему активизации межпарламентских контактов между Южной Кореей и КНДР, чтобы создать необходимую атмосферу доверия между странами.