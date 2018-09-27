Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии и Ираке

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ситуацию в Сирии и Ираке, а также вопросы развития двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении российского министерства.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии, Ираке и ближневосточном урегулировании. Подчеркнута приверженность обеих сторон политико- дипломатическому разрешению сохраняющихся в регионе кризисных проблем путем широкого национального диалога, на основе признанной международно-правовой базы и в четком соответствии с Уставом ООН", - сообщили в МИД.

"Отдельное внимание было уделено задачам поступательного развития многопланового российско-иорданского сотрудничества", - добавили в министерстве.