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Генассамблея ООН - 2018

Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии и Ираке

Главы внешнеполитических ведомств уделили внимание задачам поступательного развития многопланового российско-иорданского сотрудничества

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ситуацию в Сирии и Ираке, а также вопросы развития двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении российского министерства.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии, Ираке и ближневосточном урегулировании. Подчеркнута приверженность обеих сторон политико- дипломатическому разрешению сохраняющихся в регионе кризисных проблем путем широкого национального диалога, на основе признанной международно-правовой базы и в четком соответствии с Уставом ООН", - сообщили в МИД.

"Отдельное внимание было уделено задачам поступательного развития многопланового российско-иорданского сотрудничества", - добавили в министерстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИорданияИракСирияРоссияГенассамблея ООН - 2018
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