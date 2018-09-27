Лавров и глава МИД Доминиканы обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с главой МИД Доминиканской Республики Мигелем Варгасом Мальдонадо актуальные вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Об этом в четверг сообщается на сайте МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств провели конструктивный обмен мнениями по ключевым аспектам двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также вопросам взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках, в том числе с учетом избрания Доминиканской Республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2019-2020 годах", - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что глава МИД Доминиканской Республики поблагодарил РФ за поддержку в избрании страны в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.