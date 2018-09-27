Глава заксобрания Приморья пообещал Кожемяко поддержку в решении проблем региона

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Целеустремленность и высокая работоспособность Олега Кожемяко, назначенного исполняющим обязанности губернатора Приморья, помогут ему в решении проблем края, считает председатель краевого парламента Александр Ролик. Он заверил, что новый врио главы региона может рассчитывать на поддержку со стороны заксобрания.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко исполняющим обязанности главы Приморского края и одобрил его решение участвовать в выборах губернатора Приморья. Обязанности главы Сахалинской области исполняет председатель правительства региона Вера Щербина. По информации областного избиркома, досрочные выборы губернатора Сахалинской области планируется провести 8 сентября 2019 года.

"Олега Николаевича [Кожемяко] я знаю давно, это человек целеустремленный, с высокой работоспособностью, с большим жизненным и управленческим опытом, опытом государственной деятельности, способный решать любые задачи, какими бы сложными они ни были. Президент нашей страны отметил, что Приморье сегодня является стратегически важным регионом России. В то же время, надо честно сказать, у нас скопилось множество проблем и в экономической, и в социальной сферах, в создании условий для комфортного проживания людей, повышения качества их жизни. Уверен, что Олег Николаевич сможет решать эти проблемы, а мы ему будем помогать", - сказал Ролик в эфире программы "Вести: Приморье" ГТРК "Владивосток".

Необходимость в назначении нового главы Приморья возникла, когда бывший врио губернатора Андрей Тарасенко подал президенту заявление об отставке после отмены итогов выборов, прошедших в сентябре. Тогда по итогам голосования во втором туре победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"), который набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов, а его соперник коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона: штаб Тарасенко обвинял Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов.

Краевая избирательная комиссия Приморья 20 сентября признала результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". Вопрос о дате новых выборов в Приморском каре будет решаться на внеочередном заседании Законодательного собрания края 16 октября.