Замглавы МИД РФ провел в Баку политические консультации с азербайджанским коллегой

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин провел в Баку политические консультации с азербайджанским коллегой Халафом Халафовым. Сообщение о встрече размещено в четверг на сайте МИД РФ.
"Обсуждался широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Подтвержден стратегический характер российско-азербайджанских отношений. Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках различных международных организаций", - говорится в документе.
В ходе консультаций, подчеркивается в сообщении, стороны отметили "важность подписания Конвенции о статусе Каспийского моря для налаживания разноформатного взаимодействия прикаспийских государств, а также укрепления региональной безопасности".
Карасин и Халафов также высказали удовлетворение выполнением плана консультаций между дипведомствами двух стран на 2017-2018 годы. Достигнута договоренность о разработке нового плана на следующие два года.
В четверг Азербайджан с кратким рабочим визитом посетит президент РФ Владимир Путин. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, запланирована беседа Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, оба лидера также выступят на пленарной сессии Девятого российско- азербайджанского межрегионального форума и посетят соревнования последнего дня 32-го чемпионата мира по дзюдо.