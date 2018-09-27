Айсен Николаев официально вступил в должность главы Якутии

"Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы Республики Саха (Якутия), соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, Конституцию и законы Республики Саха (Якутия), защищать государственный национальный статус республики и интересы ее многонационального народа", - сказал Николаев.

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Айсен Николаев, победивший на досрочных выборах главы Якутии, официально вступил в должность главы региона. Он принял присягу во время инаугурации, которая проходит в четверг в Государственном театре оперы и балета в Якутске.

В обращении к жителям региона он поблагодарил за оказанную поддержку и доверие. "Якутия всегда была и будет оставаться форпостом на северо-востоке Евразии. На нас в полной мере лежит ответственность за то, чтобы современная Россия развивалась, опираясь на огромный потенциал нашей республики. Якутия должна быть в авангарде освоения российской Арктики, национальной программы развития Дальнего Востока", - отметил он.

Николаева поздравил с вступлением в должность вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. "На выборах люди оказали вам большую поддержку. У вас один из лучших результатов выборов в Российской Федерации. Это говорит о том, что люди верят в вас, доверяют и уважают вас. Доверие людей и есть та сила, с помощью которой можно изменять жизнь республики", - сказал Трутнев.

Николаев, выдвинутый "Единой Россией", набрал 71,41% голосов избирателей в ходе досрочных выборов главы региона, которые состоялись в единый день голосования, 9 сентября. 28 мая Николаев, занимавший ранее пост мэра Якутска, был назначен врио главы республики после отставки предыдущего руководителя региона Егора Борисова.