МИД РФ: ближневосточный "квартет" призвал не обострять ситуацию в секторе Газа

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Представители России, США, ЕС и ООН на встрече "ближневосточного квартета" на полях Генассамблеи ООН призвали приложить все усилия, чтобы избежать очередной вооруженной конфронтации в секторе Газа. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин принял участие во встрече спецпредставителей ближневосточного "квартета" международных посредников, на которой были рассмотрены усилия по обеспечению палестино-израильского переговорного процесса и ситуация "на земле", в частности в секторе Газа", - отметили в дипведомстве.

"Спецпредставители выразили глубокую обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией насилия в секторе Газа и призвали предпринять все возможное для того, чтобы избежать очередной вооруженной конфронтации, - подчеркнули в МИД РФ. - А также высказались в поддержку распространения полномочий законных палестинских властей над сектором Газа и скорейшего решения гуманитарных проблем, в том числе с подключением Временного координационного комитета по оказанию помощи палестинцам".

Спецпредставители поприветствовали Сюзанну Терсталь (бывший посол Нидерландов в Иране) в качестве нового специального представителя ЕС по мирному процессу на Ближнем Востоке и поблагодарили Фернандо Джентилини за его работу и взаимодействие.

14 мая в Иерусалиме после официального признания американским президентом Дональдом Трампом Иерусалима столицей еврейского государства состоялась торжественная церемония открытия посольства США в Израиле. Это событие вызвало массовые протесты палестинцев на границе еврейского государства и сектора Газа. Только в тот день в столкновениях с израильскими солдатами были убиты более 60 палестинцев.

Вслед за односторонним решением главы Белого дома палестинское руководство заявило, что больше не рассматривает США в качестве "честного и нейтрального посредника" на мирных переговорах.