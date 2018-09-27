Экс-руководитель администрации главы Ингушетии Яндиев стал спикером парламента региона

МАГАС, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали председателя парламента путем тайного голосования. 25 депутатов из 26 проголосовали за кандидатуру бывшего руководителя администрации главы региона Магомеда Яндиева, передает корреспондент ТАСС.

"Выдано 26 бюллетеней. Число поданных голосов за Яндиева Магомеда Джабраиловича - 25, число голосов против - один. В соответствии с ст. 5 регламента Народного собрания Ингушетии на должность председателя Народного собрания избран Магомед Яндиев", - сказал после подсчета голосов председатель мандатной комиссии Магомед Тебоев.

Новоизбранный председатель парламента поблагодарил депутатов за оказанное доверие. В свою очередь глава региона Юнус-Бек Евкуров отметил, что "администрация главы, правительство и парламент - общая команда, чья задача работать на благо республики". "Я уверен, что мы получили председателя Народного собрания, который будет работать в интересах нашей республики", - сказал он.

В единый день голосования 9 сентября на должность главы Ингушетии депутаты Народного собрания республики переизбрали Юнус-Бека Евкурова, который в этот же день отправил в отставку правительство региона и назначил на должность премьера Зялимхана Евлоева - бывшего спикера Народного собрания. Кандидатуру Магомеда Яндиева, ранее занимавшего пост руководителя администрации главы Ингушетии, на должность спикера парламента 25 сентября внесло региональное отделение партии "Единая Россия".