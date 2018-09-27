Приоритетами для властей Якутии станут развитие Арктики и транспорта

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев, в четверг официально вступивший в должность, среди приоритетов своей работы на этом посту назвал повышение транспортной доступности, развитие Арктики и решение экологических проблем.

Николаев считает, что нужно добиваться "лидерства Якутии среди российских регионов по темпам экономического роста, развития человеческого капитала, качества жизни". Развитие добычи газа и нефти, угля, алмазной промышленности требует технологической модернизации добывающих отраслей, уверен глава республики. Кроме того, по его мнению, развитие экономики потребует цифровой трансформации, развития IT-отрасли, интернета во всех районах республики.

По мнению Николаева, от декларативной поддержки Арктической зоны необходимо "переходить к реальным делам". "Новая Арктическая стратегия России открывает возможности для вовлечения в экономический оборот страны северных территорий Якутии с ее колоссальными ресурсами. Мы должны активно участвовать во всех этих проектах для решения многолетних проблем наших арктических районов, для реального улучшения жизни жителей Арктики и коренных народов", - сказал он.

Новый глава Якутии среди своих приоритетов назвал повышение транспортной доступности в регионе, реконструкцию местных аэропортов, строительство федеральных и региональных дорог. "Ключевым вопросом, требующим решения, должно стать строительство Ленского моста, который соединит колоссальные пространства северо-востока России", - сказал он.

В условиях промышленного освоения нужно бережно относиться к хрупкой экологии Арктики, уверен Николаев. "Именно поэтому сегодня вечером, после вступления в должность, первым я подпишу указ об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия). Этот указ определит меры по сохранению окружающей среды, чистоты лесов и рек республики, снижению ущерба экологии от деятельности промышленных предприятий, по созданию безопасной и комфортной среды в населенных пунктах Республики Саха (Якутия)", - отметил Николаев.

Николаев, выдвинутый "Единой Россией", набрал 71,41% голосов избирателей в ходе досрочных выборов главы региона, которые состоялись в единый день голосования 9 сентября. 28 мая Николаев, занимавший ранее пост мэра Якутска, был назначен врио главы республики после отставки предыдущего руководителя региона Егора Борисова.