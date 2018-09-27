{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Приоритетами для властей Якутии станут развитие Арктики и транспорта

По мнению главы Якутии Айсена Николаева, региону необходимо добиваться лидерства "по темпам экономического роста, развития человеческого капитала, качества жизни"

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев, в четверг официально вступивший в должность, среди приоритетов своей работы на этом посту назвал повышение транспортной доступности, развитие Арктики и решение экологических проблем.

Николаев считает, что нужно добиваться "лидерства Якутии среди российских регионов по темпам экономического роста, развития человеческого капитала, качества жизни". Развитие добычи газа и нефти, угля, алмазной промышленности требует технологической модернизации добывающих отраслей, уверен глава республики. Кроме того, по его мнению, развитие экономики потребует цифровой трансформации, развития IT-отрасли, интернета во всех районах республики.

По мнению Николаева, от декларативной поддержки Арктической зоны необходимо "переходить к реальным делам". "Новая Арктическая стратегия России открывает возможности для вовлечения в экономический оборот страны северных территорий Якутии с ее колоссальными ресурсами. Мы должны активно участвовать во всех этих проектах для решения многолетних проблем наших арктических районов, для реального улучшения жизни жителей Арктики и коренных народов", - сказал он.

Новый глава Якутии среди своих приоритетов назвал повышение транспортной доступности в регионе, реконструкцию местных аэропортов, строительство федеральных и региональных дорог. "Ключевым вопросом, требующим решения, должно стать строительство Ленского моста, который соединит колоссальные пространства северо-востока России", - сказал он.

В условиях промышленного освоения нужно бережно относиться к хрупкой экологии Арктики, уверен Николаев. "Именно поэтому сегодня вечером, после вступления в должность, первым я подпишу указ об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия). Этот указ определит меры по сохранению окружающей среды, чистоты лесов и рек республики, снижению ущерба экологии от деятельности промышленных предприятий, по созданию безопасной и комфортной среды в населенных пунктах Республики Саха (Якутия)", - отметил Николаев.

Николаев, выдвинутый "Единой Россией", набрал 71,41% голосов избирателей в ходе досрочных выборов главы региона, которые состоялись в единый день голосования 9 сентября. 28 мая Николаев, занимавший ранее пост мэра Якутска, был назначен врио главы республики после отставки предыдущего руководителя региона Егора Борисова.

Теги
РоссияАрктика сегодняЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
Путин считает важным сохранить позитивное развитие отношений с Азербайджаном
Президент РФ и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудят двусторонние отношения и документы, подписанные в рамках встречи в России
Читать полностью