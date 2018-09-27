{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Виктор Смирнов избран сенатором от Ивановской области

На этот пост также претендовал кандидат от КПРФ Вячеслав Арбузов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Представителем Ивановской области в Совете Федерации станет член партии "Единая Россия" Виктор Смирнов. Такое решение приняли в четверг депутаты регионального законодательного собрания, сообщил ТАСС сотрудник информационного управления областной думы Дмитрий Муравкин.

"Виктор Владимирович Смирнов избран сенатором. Кандидатур было две - фракция партии "Единая Россия" предложила кандидатуру Смирнова и фракция КПРФ - кандидатуру Вячеслава Арбузова", - сказал он.

Виктор Смирнов возглавлял Ивановскую областную думу шестого созыва, но после выборов в законодательное собрание седьмого созыва, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, на эту должность была избрана Марина Дмитриева.

Теги
РоссияИвановская область
Путин считает важным сохранить позитивное развитие отношений с Азербайджаном
Президент РФ и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудят двусторонние отношения и документы, подписанные в рамках встречи в России
Читать полностью