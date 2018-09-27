Медведев отметил стратегический характер отношений РФ и Туркмении

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил президента, председателя кабинета министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником - Днем независимости.
Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Россию и Туркменистан связывают дружественные и партнерские отношения, имеющие стратегический характер. Хотел бы особо отметить положительную динамику торгово-экономического сотрудничества, успешную реализацию крупных совместных проектов", - подчеркнул Медведев.
Он "убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса практического взаимодействия в полной мере отвечает интересам двух стран".