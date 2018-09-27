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Медведев отметил стратегический характер отношений РФ и Туркмении

Премьер РФ поздравил лидера Туркменистана с Днем независимости

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил президента, председателя кабинета министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником - Днем независимости.

Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Россию и Туркменистан связывают дружественные и партнерские отношения, имеющие стратегический характер. Хотел бы особо отметить положительную динамику торгово-экономического сотрудничества, успешную реализацию крупных совместных проектов", - подчеркнул Медведев.

Он "убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса практического взаимодействия в полной мере отвечает интересам двух стран".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТуркменияРоссияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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