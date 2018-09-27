Мединский расстроен уходом Малышева с поста главы департамента

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил сожаление в связи с уходом Андрея Малышева с поста руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества министерства.
"Я очень расстроен в связи с заявлением Андрея Малышева", - сказал в четверг журналистам Мединский.
25 сентября на заседании Оргкомитета по проведению Года театра под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Александр Калягин выступил c критикой плана, подготовленного Минкультуры.
На следующий день Малышев написал заявление об уходе со своего поста в Минкультуры.
В беседе с ТАСС чиновник назвал причиной своего ухода с поста главы департамента тезис Калягина о том, что план сырой, недоработанный и с ним не обсуждался. По словам Малышева, он трижды лично встречался с председателем СТД для обсуждения документа. Кроме того, Калягин запросил 10 млн рублей на написание Концепции развития театрального дела до 2030 года и 30 млн рублей на мониторинг и анализ театральной среды, однако эти расходы не предусмотрены проектом плана.