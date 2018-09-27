Калягин назвал "достаточно профессиональной" работу Малышева в Минкультуры

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин сожалеет об уходе Андрея Малышева с поста руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры. Его работа на этой должности была достаточно профессиональной, считает Калягин, заявление которого приводится на официальном сайте СТД РФ в четверг.

Двадцать пятого сентября на заседании Оргкомитета по проведению Года театра под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Александр Калягин выступил c критикой плана, подготовленного Минкультуры. На следующий день Малышев написал заявление об уходе со своего поста в Минкультуры. Он пояснил ТАСС, что уволился после критики Калягина.

"Об уходе Андрея Малышева из министерства (который он в своем интервью обуславливает несогласием с СТД РФ (?) а также о вбрасывании в публичное пространство тем, которые прямо не относятся к вопросам Года театра, можно только сожалеть. Несмотря на очевидно проваленную подготовку первого заседания Оргкомитета Года театра, его работа в Минкультуры России, на мой взгляд, была достаточно профессиональной", - говорится в заявлении Калягина.

Глава СТД добавил, что искренне сожалеет об уходе Малышева. "Тем более, что у нас ним всегда были хорошие отношения. А не ошибается только тот, кто ничего не делает", - отметил Калягин.

Позиция СТД РФ

Калягин заявил, что после заседания по Году театра в СМИ и интернете появились публикации, которые вводят общественность в заблуждение. Чтобы прояснить ситуацию, было принято решение опубликовать на сайте СТД РФ полный текст его выступления. Глава СТД РФ отметил, что не хотел публиковать его, так как "оно достаточно острое и может лишний раз задеть чье-то самолюбие". "Наша задача состояла не в организации скандала, а в переводе работы по подготовке Года театра в конструктивное русло", - подчеркнул он.

Со вчерашнего дня, говорит Калягин, резко активизировалась совместная работа аппарата Правительства РФ, Минкультуры РФ и СТД РФ над проектом Плана основных мероприятий Года театра. "Можно только сожалеть, что в таком формате она не была организована раньше. А проходившие встречи сводились к уверениям представителей Минкультуры, что все наши предложения "утоплены" где-то внутри того Плана, который Министерство делает, но в итоговом варианте никак не решается показать", - прокомментировал он ситуацию.