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В делегации РФ сообщили, что Лавров не проводил переговоры с Хантом 27 сентября

Ранее глава британского МИД заявил, что провел "честный обмен" мнениями с российским коллегой на полях Генеральной Ассамблеи ООН
© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не проводил в четверг на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН переговоры с главой МИД Великобритании Джереми Хантом. Об этом заявили ТАСС в российской делегации.

"С удивлением ознакомились с заявлениями главы британского Форин оффиса о том, что он провел встречу с Лавровым. Никаких переговоров Лаврова с британским министром иностранных дел не было", - подчеркнул собеседник.

"Утром 27 сентября состоялся рабочий завтрак постоянной "пятерки" СБ ООН с генсеком Организации, в ходе которого страны обменивались мнениями. Как всегда британская сторона выдает желаемое за действительное", - отметил представитель делегации РФ.

Ранее глава британского МИД в интервью телеканалу Sky News заявил, что провел "честный обмен" мнениями с Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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Лавров, Сергей ВикторовичВеликобританияРоссияХант, Джереми
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