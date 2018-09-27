В делегации РФ сообщили, что Лавров не проводил переговоры с Хантом 27 сентября

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не проводил в четверг на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН переговоры с главой МИД Великобритании Джереми Хантом. Об этом заявили ТАСС в российской делегации.
"С удивлением ознакомились с заявлениями главы британского Форин оффиса о том, что он провел встречу с Лавровым. Никаких переговоров Лаврова с британским министром иностранных дел не было", - подчеркнул собеседник.
"Утром 27 сентября состоялся рабочий завтрак постоянной "пятерки" СБ ООН с генсеком Организации, в ходе которого страны обменивались мнениями. Как всегда британская сторона выдает желаемое за действительное", - отметил представитель делегации РФ.
Ранее глава британского МИД в интервью телеканалу Sky News заявил, что провел "честный обмен" мнениями с Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН.