Москва призывает страны отказаться от односторонних санкций против КНДР

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Москва призывает все страны, которые вводят односторонние санкции в отношении КНДР, отказаться от этой практики. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН на министерском уровне по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Еще большее отторжение вызывают так называемые автономные, или вторичные, санкции против КНДР и других государств, которые вводятся США и некоторыми их союзниками в обход и сверх санкций СБ ООН. Такие односторонние рестрикции не только попирают суверенитет и законные интересы стран-членов и противоречат нормам и правилам международной торговли, но и подрывают целостность согласованных по линии Совета Безопасности ограничений. Вновь призываем те страны, которые вводят такие санкции, отказаться от этой практики", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что все чаще эти рестрикции "становятся инструментом недобросовестной конкуренции и отпугивания бизнес-операторов из третьих стран".

Министр обратил внимание, что "перегибы в задействовании санкционного инструментария СБ ООН уже стали причиной того, что государства-члены и международные организации зачастую не могут в нормальном режиме поддерживать с КНДР даже гуманитарные, спортивные и дипломатические связи, которые не имеют никакого отношения к развитию ракетно-ядерных программ". "Дальнейшее наращивание санкций уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ Пхеньяна и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими гуманитарными тяготами", - заявил глава дипведомства.

Лавров напомнил, что все резолюции СБ ООН по КНДР содержат не только санкционную составляющую, но и положения о мерах по достижению политико-дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове. "Игнорирование этих положений равносильно несоблюдению достигавшихся в Совете консенсусных договоренностей по КНДР", - добавил он.

Необходимость пересмотра рестрицкий

Москва также предлагает рассмотреть возможность изъятия из санкционного режима Совета Безопасности ООН проектов межкорейского сотрудничества, добавил Лавров.

По его словам, нужно регулярно оценивать целесообразность пересмотра тех или иных рестрикций в отношении КНДР по мере движения Пхеньяна к отказу от ядерного оружия.

"Так в резолюциях Совета Безопасности ООН допускается пересмотр ограничений в случае продвижения на политическом треке, - обратил внимание министр. - А в Пханмунджомской и Пхеньянской декларациях стороны подтвердили заинтересованность в реализации совместных экономических проектов".

"Давайте подумаем над тем, чтобы создать в Комитете 1718 СБ ООН особые условия для рассмотрения заявок на изъятие санкционного режима для осуществления проектов межкорейского сотрудничества, о которых договорились Пхеньян и Сеул", - подчеркнул глава российского дипведомства.

Синхронные шаги

Лавров также подтвердил готовность Москвы к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами "в целях обеспечения мира, стабильности и всеобъемлющего урегулирования ситуации на Корейском полуострове".

При этом он отметил, что ослабление международного санкционного режима против Пхеньяна должно идти параллельно с действиями КНДР по отказу от ядерного оружия.

"Шаги КНДР на треке поэтапного разоружения должны быть запараллелены с ослаблением санкций. Действие должно идти в ответ на действие", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Это необходимо для того, чтобы избежать ситуацию, которая сложилась, например, вокруг СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе], когда наши американские коллеги под надуманными предлогами в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной сделки, тем самым нарушив свои обязательства и резолюцию Совета Безопасности ООН", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.