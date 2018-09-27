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Кризис на Украине

Лукашевич: РФ призывает СММ ОБСЕ усилить наблюдение на линии соприкосновения в Донбассе

Несмотря на объявленное перемирие, в регионе продолжаются обстрелы, подчеркнул постпред

ВЕНА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия призывает Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ усилить свою наблюдательную деятельность на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы на ранних этапах предупреждать эскалацию конфликта.

Об этом заявил представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации. Текст его заявления размещен в четверг на сайте МИД РФ.

Российский постпред подчеркнул, что, несмотря на объявленное в конце лета "школьное перемирие", в Донбассе продолжаются обстрелы.

"Не прекращаются обстрелы гражданских объектов и инфраструктуры. Сохраняется торгово-экономическая блокада, введенная Киевом против отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Страдают мирные жители. Не устранены первопричины конфликта, в основе которых нежелание Киева выстраивать диалог с собственными гражданами в Донбассе. Вместо того, чтобы прилагать усилия по реализации минских договоренностей, киевские стратеги заняты превращением процесса урегулирования в заложника политических игр накануне выборов", - указал он.

Как подчеркивает Лукашевич в этой связи, "эффект "школьного перемирия" постепенно уходит. Доклады СММ свидетельствуют, что киевские силовики взяли курс на эскалацию", - отмечает он.

"Призываем СММ сконцентрироваться на раннем предупреждении опасных тенденций. Необходимо наращивать наблюдательную деятельность на линии соприкосновения, оперативно и полно докладывать о непрекращающихся провокационных обстрелах киевскими силовиками городов и сел, выдвижении передовых позиций ВСУ, захвате ими новых участков, концентрации техники в нарушение минского комплекса мер. Патрулирование, в том числе беспилотниками дальнего радиуса действия, должно вестись сбалансированно по обе стороны линии соприкосновения", - заявил российский постпред.

Говоря о несоблюдении Киевом взятых на себя в рамках минских соглашений обязательств, Лукашевич обратил внимание, что украинская сторона, в том числе, продолжает саботировать разведение сил в Станице Луганской, таким образом, открыто нарушая рамочное решение контактной группы от 21 сентября 2016 года.

"Призываем посла Эртугрула Апакана проинформировать Постсовет о статистике подтвержденных СММ семидневных периодов полной тишины на этом участке, а также разъяснить причины отсутствия результатов выполнения рамочного решения", - заявил он в этой связи.

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