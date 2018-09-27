Кремль не согласен с Порошенко в том, что все российские СМИ распространяют фейки

ДУШАНБЕ, 27 сентября. /ТАСС/. В Кремле считают ошибкой заявление украинского президента Петра Порошенко, который обвинил все средства массовой информации России в распространении фейковых новостей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание украинского лидера.

"К сожалению, распространение ложных новостей - очень серьезное заболевание современных СМИ, - констатировал Песков. - Это проблема, которая, наверное, свойственна СМИ во всем мире, и, безусловно, она заслуживает общего внимания". "Но ассоциировать СМИ всей страны с теми СМИ, которые дают некачественную и лживую информацию, было бы неправильно, - добавил он. - Мы не согласны с такой точкой зрения".

Комментируя слова Порошенко, Песков заметил, что сами по себе СМИ не могут быть "утками", они могут лишь распространять ложные новости.

Петр Порошенко во вторник на Генассамблее ООН отказался отвечать на вопросы российских журналистов, в частности по миротворческой миссии ООН в Донбассе: "Не собираюсь отвечать на ваши вопросы, вы фейк".