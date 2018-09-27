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Ситуация на Корейском полуострове

Лавров: восстановление транспортного сообщения между двумя Кореями поможет урегулированию

Глава МИД РФ призвал поддержать инициативу Пхеньяна и Сеула, которая "полностью отвечает духу принятых Совбезом решений"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения между КНДР и Южной Кореей является важным шагом в достижении политического урегулирования в регионе. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН на министерском уровне по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Убеждены, что построение доверия является ключом к урегулированию проблем Корейского полуострова политико-дипломатическим путем, - отметил он. - Достигнутая в Пхеньяне договоренность между Севером и Югом о восстановлении железнодорожного и автомобильного сообщения - важнейший шаг в этом направлении".

Глава МИД РФ призвал членов СБ ООН "поддержать инициативу Пхеньяна и Сеула, которая полностью отвечает духу принятых Совбезом решений".

"РФ активно поддерживает сближение между Севером и Югом Кореи и урегулирование проблем Корейского полуострова в целом, - подчеркнул Лавров. - Давно призывали к этому партнеров, в том числе в рамках реализации принятой летом прошлого года Россией и Китаем соответствующей дорожной карты, которая сегодня де-факто воплощается в жизнь".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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