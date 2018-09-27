Песков: ответ на антироссийские санкции Украины будет построен на принципе взаимности

ДУШАНБЕ, 27 сентября. /ТАСС/. Москва пока не сформулировала ответ на новые антироссийские санкции Украины, однако такие решения всегда основываются на принципе взаимности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока каких-либо мер ответных [в отношении Украины] не сформулировано, - подчеркнул он. - Но я еще раз могу сказать, что, безусловно, мы исходим из принципа взаимности и мы исходим из приоритета тех шагов, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам".
Совет национальной безопасности и обороны Украины совместно с министерством экономического развития страны ввели санкции против ряда российских транспортных компаний, заключивших контракты с ДНР и ЛНР.