Последние назначения в правительстве Подмосковья сделают 2 октября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Новый состав правительства Московской области будет окончательно сформирован 2 октября, когда будут сделаны последние назначения в кабмине. Об этом в четверг сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

"Мы собирали команду на региональном уровне, очень внимательно смотрели профессионализм и личные данные, энергию, которую хочет вложить. Сейчас это формирование завершено, во вторник мы сделаем последние завершающие назначения, соответственно, команда региональная сформируется", - сказал он.

Глава региона добавил, что пока рано говорить, можно ли назвать успешной назначенную команду.

"Я подходил очень скрупулезно при составлении нового кабинета правительства Московской области и сделал ставку на тех, кто хочет работать, кто хочет изменения, кто умеет руками, головой, своей самоотдачей давать результат. Потому что я много раз говорил, от нас ждут новых изменений, и мы не должны уставать от этого. До сих пор эта команда давала значительный результат. Жители всегда требуют от нас высокого темпа, эти лица должны их обеспечить", - отметил Воробьев.

Перестановки в правительстве Подмосковья

Прежний состав правительства области ушел в отставку 14 сентября 2018 года, кода Воробьев вступил в должность губернатора на второй срок.

Воробьев сделал несколько преобразований в руководстве региона. Во-первых, он добавил две должности вице-губернаторов, теперь их четыре вместо двух: первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов, вице- губернатор - руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов, вице-губернатор Наталья Виртуозова и вице- губернатор Дмитрий Пестов. Пестов и Кузнецов ранее были заместителями председателя правительства.

Во-вторых, в правительстве появились два новых министерства: министерство жилищной политики и комплексного развития территории Московской области, которое возглавила Инна Федотова, и министерство благоустройства, которое теперь курирует Михаил Хайкин.

Бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков стал вице-премьером Подмосковья. На его место министром был назначен Алексей Гержик (ранее он работал в том же ведомстве в должности замминистра). В состав нового правительства в ранге зампреда кабмина - министра экологии и природопользования Подмосковья вошел бывший топ-менеджер "Ростелекома" и бывший сотрудник Минобороны РФ Дмитрий Куракин. Также новым зампредом правительства стала Мария Нагорная.

Дополнительно к этому были назначены новые министр государственного управления и информационных технологий и связи - Максим Рымар, министр культуры - Нармин Ширалиева, министр здравоохранения - Дмитрий Матвеев и министр инвестиций и инноваций - Вадим Хромов.

Кроме того, Воробьев перераспределил некоторые полномочия между ведомствами. Например, блок здравоохранения перешел к первому вице-губернатору Габдрахманову. Полномочия по обращению с отходами были переданы от министерства экологии и природопользования к министерству жилищно-коммунального хозяйства.