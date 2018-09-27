Захарова: судя по ситуации на Украине, Порошенко ошибся дверью еще четыре года назад

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко, судя по происходящему на Украине, ошибся дверью еще четыре года назад.

"Мне кажется, что Порошенко ошибся дверью не в 2018 году, а года четыре назад, судя по тому, что сейчас происходит на Украине", - сказала дипломат в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Порошенко попал во вторник на Генассамблее ООН в несколько курьезную ситуацию. Вместе с охраной он двигался по коридору, по пути делегация наткнулась на российских журналистов. Он категорически отказался отвечать на вопросы, в частности по миротворческой миссии ООН в Донбассе: "Не собираюсь отвечать на ваши вопросы, вы фейк!"

Ретируясь быстрым шагом, украинский лидер перепутал двери и случайно вошел в комнату встреч российской делегации. Через несколько секунд он молча вышел и проследовал в зал заседаний.