Захарова: судя по ситуации на Украине, Порошенко ошибся дверью еще четыре года назад

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко, судя по происходящему на Украине, ошибся дверью еще четыре года назад.
Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала случайное "посещение" украинским лидером комнаты встреч российской делегации на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мне кажется, что Порошенко ошибся дверью не в 2018 году, а года четыре назад, судя по тому, что сейчас происходит на Украине", - сказала дипломат в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Порошенко попал во вторник на Генассамблее ООН в несколько курьезную ситуацию. Вместе с охраной он двигался по коридору, по пути делегация наткнулась на российских журналистов. Он категорически отказался отвечать на вопросы, в частности по миротворческой миссии ООН в Донбассе: "Не собираюсь отвечать на ваши вопросы, вы фейк!"
Ретируясь быстрым шагом, украинский лидер перепутал двери и случайно вошел в комнату встреч российской делегации. Через несколько секунд он молча вышел и проследовал в зал заседаний.