{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Единая Россия" создала в Псковской области социальную и патриотическую платформы

Их члены будут обсуждать актуальные вопросы по каждому из направлений и вырабатывать конкретные предложения по их решению

ПСКОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Псковское региональное отделение партии "Единая Россия" дало старт работе двух первых платформ - социальной и патриотической, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного отделения партии, подводя итоги заседания регионального политсовета ЕР.

Внутрипартийные платформы "Единой России" - это собрания членов и сторонников партии, которые на дискуссионных площадках вырабатывают ее позиции по актуальным социально-экономическим проблемам региона. Деятельность платформ помогает реализовывать регионам майские указы президента России, послания главы государства Федеральному Собранию, и предвыборные программы партии. Сейчас в "Единой России" на федеральном уровне созданы четыре платформы: кроме патриотической и социальной, существует также либеральная платформа и платформа по поддержке предпринимательской инициативы.

"Работа двух платформ - социальной и патриотической - будет организована в псковском региональном отделении партии "Единая Россия" впервые. До этого момента подобные проекты не реализовывались. Также утверждены координаторы новых направлений деятельности", - сказала собеседница агентства.

Как пояснили в пресс-службе регионального отделения партии, председателем социальной платформы в Псковской области станет член Совета Федерации от региона Елена Бибикова. Патриотическую платформу возглавит председатель общественного совета партийного проекта "Историческая память" Павел Дроздов. По словам представителей ЕР, в ходе работы платформ, "их члены будут обсуждать актуальные вопросы по каждому из направлений и вырабатывать конкретные предложения по их решению".

Теги
Россия"Единая Россия"Псковская область
Владислав Овчинский возглавил госинспекцию по контролю за недвижимостью Москвы
Бывший руководитель госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров ранее возглавил столичный парк ВДНХ
Читать полностью