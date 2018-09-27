"Единая Россия" создала в Псковской области социальную и патриотическую платформы

ПСКОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Псковское региональное отделение партии "Единая Россия" дало старт работе двух первых платформ - социальной и патриотической, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного отделения партии, подводя итоги заседания регионального политсовета ЕР.

Внутрипартийные платформы "Единой России" - это собрания членов и сторонников партии, которые на дискуссионных площадках вырабатывают ее позиции по актуальным социально-экономическим проблемам региона. Деятельность платформ помогает реализовывать регионам майские указы президента России, послания главы государства Федеральному Собранию, и предвыборные программы партии. Сейчас в "Единой России" на федеральном уровне созданы четыре платформы: кроме патриотической и социальной, существует также либеральная платформа и платформа по поддержке предпринимательской инициативы.

"Работа двух платформ - социальной и патриотической - будет организована в псковском региональном отделении партии "Единая Россия" впервые. До этого момента подобные проекты не реализовывались. Также утверждены координаторы новых направлений деятельности", - сказала собеседница агентства.

Как пояснили в пресс-службе регионального отделения партии, председателем социальной платформы в Псковской области станет член Совета Федерации от региона Елена Бибикова. Патриотическую платформу возглавит председатель общественного совета партийного проекта "Историческая память" Павел Дроздов. По словам представителей ЕР, в ходе работы платформ, "их члены будут обсуждать актуальные вопросы по каждому из направлений и вырабатывать конкретные предложения по их решению".