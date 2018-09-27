Лавров обсуждает с Аббасом арабо-израильское урегулирование и межпалестинское единство

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, передает корреспондент ТАСС с места событий. Беседа, проходящая на полях Генассамблеи ООН, посвящена перспективам палестино-израильского урегулирования и задачам достижения межпалестинского единства.

"Нам необходимо быть в контакте относительно того, что происходит. Для нас очень важно услышать вашу точку зрения, как Россия и международное сообщество могли бы содействовать урегулированию на основе решений СБ ООН и арабской мирной инициативы", - сказал глава МИД РФ.

По словам Аббаса, без встречи с Лавровым повестка дня в Нью-Йорке была бы неполной. "Взаимно", - ответил российский министр.

"Обсудим вопросы наших отношений с Израилем, США, усилия по объединению палестинцев", - сказал Аббас.