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Палестино-израильский конфликт

Лавров обсуждает с Аббасом арабо-израильское урегулирование и межпалестинское единство

Глава российского МИД подчеркнул, что важно услышать точку зрения президента Палестины на то, как Россия может помочь в палестино-израильском урегулировании

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, передает корреспондент ТАСС с места событий. Беседа, проходящая на полях Генассамблеи ООН, посвящена перспективам палестино-израильского урегулирования и задачам достижения межпалестинского единства.

"Нам необходимо быть в контакте относительно того, что происходит. Для нас очень важно услышать вашу точку зрения, как Россия и международное сообщество могли бы содействовать урегулированию на основе решений СБ ООН и арабской мирной инициативы", - сказал глава МИД РФ.

По словам Аббаса, без встречи с Лавровым повестка дня в Нью-Йорке была бы неполной. "Взаимно", - ответил российский министр.

"Обсудим вопросы наших отношений с Израилем, США, усилия по объединению палестинцев", - сказал Аббас.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтАббас, Махмуд
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