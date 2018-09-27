Лавров призвал глав МИД постоянных членов СБ ООН отказаться от двойных стандартов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг принял участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и призвал коллег отказаться от двойных стандартов в международных отношениях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялось обсуждение актуальных вопросов повестки дня СБ ООН и общего современного состояния международных отношений, включая причины их деградации, - отметили в министерстве. - Со своей стороны призвали партнеров к отказу от двойных стандартов и выстраиванию коллективных подходов к преодолению современных вызовов и угроз".