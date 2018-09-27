Лавров на заседании СБ ООН выступил с инициативой о выработке новой резолюции по КНДР

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Инициатива главы российского МИД Сергея Лаврова о новой резолюции в поддержку позитивной динамики в процессе денуклеаризации КНДР стала главной новостью министерской встречи Совета Безопасности ООН. Заседание прошло в четверг на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН по инициативе американской стороны и под председательством госсекретаря США Майкла Помпео. Предложение РФ Лавров подчеркнул, что линия США на закручивание "санкционных гаек" выглядит несвоевременной. Он предупредил, что институты и механизмы ООН и Совбеза не должны становиться преградой для процессов урегулирования и межкорейского диалога. "Только тогда можно будет говорить об эффективном решении накопившихся в регионе проблем, включая ядерную, на основе взаимоприемлемых договоренностей, - указал министр. - Санкциями и давлением достичь этого будет сложно, если не невозможно". Ввиду этого министр предложил путь отличный от санкций - резолюцию в поддержку процесса денуклеаризации. "Считаем своевременным, чтобы Совет Безопасности направил четкий сигнал в поддержку позитивной динамики развития ситуации вокруг Корейского полуострова. Это можно было бы сделать, например, путем принятия соответствующей резолюции, проект которой мы хотим подготовить и предложить Совету Безопасности его обсудить", - сказал министр. Второй важной инициативой, озвученной Лавровым в ходе встречи, стало предложение об облегчении сотрудничества между Республикой Корея и КНДР. "Давайте подумаем над тем, чтобы создать в Комитете 1718 особые условия для рассмотрения заявок на изъятия из санкционного режима для осуществления проектов межкорейского сотрудничества, о которых договорились Пхеньян и Сеул", - обратился он к членам Совбеза.

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Китай и Казахстан также высказались в поддержку шагов навстречу Пхеньяну. Глава МИД КНР Ван И выразил мнение, что настало время воспользоваться положениями резолюций о том, что Совбез будет готов изменить санкционные меры в случае выполнения требований, предъявленных КНДР. "Китай твердо считает, что оказание давления не является самоцелью. Санкции и политическое урегулирование важны в равной степени. В соответствии с резолюциями СБ ООН, эти процессы должны проходить параллельно, а не выборочным или частичным образом", - сказал глава внешнеполитического ведомства Китая. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов предложил обсудить в Совете Безопасности дорожную карту по поэтапной денуклеаризации КНДР с твердыми гарантиями безопасности со стороны постоянных членов СБ ООН в ответ на полное исполнение Пхеньяном своих обязанностей и возвращение в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Последовательное выполнение этих действий может быть прописано в соответствующей резолюции Совета Безопасности", - отметил он. "Радужное будущее" на американских условиях Выступление госсекретаря США Майкла Помпео, напротив, не отличалось новыми идеями. Он сделал основной акцент на вклад Вашингтона в решение проблемы денуклеаризации Корейского полуострова и лично президента США Дональда Трампа. Помпео, в частности, привел позицию американского лидера о том, что если КНДР выполнит взятые ее лидером Ким Чен Ыном обязательства, то население страны ожидает "более радужное будущее". "Мы бы хотели, чтобы это время настало как можно скорее", - заверил глава американской дипломатии. "У лидеров двух стран есть общее личное понимание того, что необходимо предпринять для изменения отношений между США и КНДР", - развил он тезис о роли личности Трампа в ситуации. Кроме того, Помпео сообщил о своих планах посетить в октябре Пхеньян, чтобы встретиться с Ким Чен Ыном и ускорить процесс денуклеаризации полуострова, а также отчитался об "очень конструктивной встрече" с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на полях Генассамблеи ООН.

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Однако в его речи нашлось место и для характерных для предупреждений, которые можно было расценить и как завуалированные угрозы. "Путь [КНДР] к светлому будущему и процветанию может быть проложен исключительно путем дипломатии и через ядерное разоружение. Любой иной путь, который выберет Северная Корея, неизбежно приведет ко все более усиливающимся изоляции и давлению", - подчеркнул Госсекретарь. Помпео также заявил о "продолжении незаконного импорта [КНДР] дополнительных объемов нефтепродуктов, которые перегружаются с корабля на корабль" в нарушение резолюции ООН. Он призвал членов СБ ООН довести до сведения капитанов кораблей и судовладельцев, что США "следят за происходящим, и они обязаны прекратить незаконную деятельность". По словам Госсекретаря, "санкции, введенные СБ ООН в отношении Северной Кореи, должны строго выполняться полностью до тех пор", пока не будет достигнута полная, окончательная и поддающаяся проверке денуклеаризация. В схожем ключе высказались традиционные союзники Вашингтона. Как заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, наладившиеся в этом году активные дипломатические контакты КНДР с Южной Кореей и США "позволили снизить напряженность на Корейском полуострове", однако пока "работы над северокорейской ракетно-ядерной программой будут продолжаться, любой инцидент может вызвать эскалацию". Глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант в свою очередь указал на "недостаток конкретных шагов" со стороны КНДР. "Действия значат больше, чем заверения... Северная Корея должна в полном объеме и безвозвратно отказаться от ядерного оружия и средств их производства таким образом, чтобы это можно было проверить, согласно с резолюциями Совбеза ООН", - подчеркнул он. Гости заседания Принять участие в заседании помимо членов Совета Безопасности по денуклеаризации КНДР решили главы МИД Японии и Южной Кореи. Как отметила глава южнокорейского МИД, в течение последнего года положение дел в данной сфере значительно улучшилось. "Сейчас мы на заре нового дня в том, что касается задачи по денкулеразации Северной Кореи", - сказала она. По мнению Кан Гён Хва, прежде казалось, что "возможность того, что президент [США Дональд] Трамп и председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын пожмут друг другу руки и проведут саммит - это пустые мечты". Вместе с тем Кан Гён Хва отметила, что "на пути к полной денкулеаризации и установлению перманентного мира на Корейском полуострове" могут иметь место "периоды тревоги и неопределенности".

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