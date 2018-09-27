Лавров выступит на Генеральной ассамблее ООН

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подведет в пятницу итоги своего участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Центральным событием программы станет выступление главы российской дипломатии с трибуны Всемирной организации, во второй половине дня пройдет его пресс-конференция.

Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

О чем будет речь

Лавров, как ожидается, уделит внимание в своей речи важности укрепления ООН, ее руководящей и центральной роли в мировых делах.

Как отмечали ранее на Смоленской площади, ООН остается уникальной и безальтернативной площадкой для равноправного диалога, направленного на выработку решений, учитывающих весь спектр точек зрения. Москва особо напоминает, что попытки расшатать авторитет и легитимность ООН, размыть или подменить ее прерогативы опасны и чреваты демонтажем всей архитектуры международных отношений.

Министр, вероятно, вновь обозначит позицию Россию по поддержке усилий реформирования ООН и миротворческой деятельности, недопустимости героизации нацизма и переписывания истории, прежде всего, итогов Второй мировой войны.

Лавров также коснется ситуации вокруг Сирии, Корейского полуострова, проблем нераспространения.

Десятки встреч и заседания

За предыдущие четыре дня Лавров провел более двух десятков бесед с главами государств, правительств и МИД из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Среди собеседников были, в частности, президенты Венесуэлы Николас Мадуро и Хорватии Колинда Грабар-Китарович, глава МИД КНДР Ли Ён Хо, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, генеральный секретарь ООН Антониу Гетерриш и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Глава российского дипведомства принял участие в министерской встрече участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, выступил на конференции по миротворчеству, на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных противодействию распространению оружия массового уничтожения и ситуации вокруг КНДР.