Главы МИД БРИКС на встрече договорились о более тесной координации

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС на полях Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой стороны договорились о более тесной координации действий. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении российского внешнеполитического ведомства.

"Министры обсудили проблематику поддержания мира и безопасности, экономической и финансовой стабильности, а также вопросы устойчивого развития. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили настрой наращивать координацию на международных площадках, основываясь на приверженности государств объединения принципам многосторонности и цели формирования более справедливого и равноправного миропорядка при центральной роли ООН и международного права", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, в рамках встречи были рассмотрены дальнейшие шаги по реализации решений, принятых на юбилейном 10-м саммите БРИКС 25-27 июля этого в южноафриканском Йоханнесбурге. Бразильская сторона информировала о планах своего председательства в "пятерке" в 2019 году. По итогам встречи одобрено совместное коммюнике.