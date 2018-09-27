Лавров обсудил с главой МИД Марокко подготовку к заседанию межправительственной комиссии

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой внешнеполитического ведомства Марокко Насером Буритой подготовку к заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам и двусторонние отношения. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Встреча состоялась на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В ходе беседы министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в частности подготовку к предстоящему в Рабате седьмому заседанию межправительственной смешанной российско-марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - отметили в министерстве.

"Подтвердили обоюдную нацеленность на поддержание интенсивного политического диалога по представляющим взаимный интерес глобальным и региональным сюжетам, включая Ливию, Сирию и западносахарское урегулирование", - добавили в российском дипломатическом ведомстве.