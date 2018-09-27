Следующая встреча группы "Россия - Исламский мир" пройдет в Дагестане

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Следующая встреча группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" пройдет в Дагестане. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Ахмедом аль-Усаймином на полях сессии Генассамблеи ООН.

"Очень рад использовать эту возможность чтобы обсудить, что мы можем сделать, чтобы продвинуть наше сотрудничество вперед. Я уверен, что нам нужно поддерживать и развивать наши полезные отношения, - сказал глава МИД РФ. - Вскоре состоится очередное заседание Группы стратегического видения "Россия - исламский мир", которое пройдет на этот раз в Дагестане и также будет способствовать их развитию".

"Ваша страна очень важна для ОИС, для поддержания мира и безопасности", - отметил в ответ аль-Усаймин.