Россия и Ямайка подписали соглашение о взаимной отмене виз

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ямайки Камина Джонсон Смит на полях Генеральной Ассамблеи ООН подписали соглашение о взаимной отмене визового режима. Об этом говорится в пятницу в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Министры подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Ямайки об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Ямайки", - информировали в ведомстве.

Кроме того, стороны обсудили вопросы российско-ямайского взаимодействия, а также актуальные темы международной и региональной повестки.