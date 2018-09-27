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Генассамблея ООН - 2018

Россия и Ямайка подписали соглашение о взаимной отмене виз

Также стороны обсудили вопросы российско-ямайского взаимодействия, актуальные темы международной и региональной повестки

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ямайки Камина Джонсон Смит на полях Генеральной Ассамблеи ООН подписали соглашение о взаимной отмене визового режима. Об этом говорится в пятницу в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Министры подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Ямайки об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Ямайки", - информировали в ведомстве.

Кроме того, стороны обсудили вопросы российско-ямайского взаимодействия, а также актуальные темы международной и региональной повестки.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯмайкаРоссияГенассамблея ООН - 2018
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