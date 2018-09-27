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Генассамблея ООН - 2018

Лавров отметил прогресс в урегулировании конфликта в Колумбии

Кроме того, глава МИД РФ подтвердил готовность Москвы и далее оказывать поддержку Боготе в международном сопровождении мирных переговоров

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Колумбии Карлосом Ольмесом Трухильо на полях Генеральной Ассамблеи ООН отметил прогресс в урегулировании конфликта в Колумбии. Об этом говорится в пятницу в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Сергей Лавров отметил прогресс в деле колумбийского мирного урегулирования, подчеркнул ключевое значение выполнения положений Итогового соглашения о мире", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, он подтвердил готовность Москвы и далее оказывать поддержку Боготе в международном сопровождении мирных переговоров.

Также на встрече министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, высказались в пользу дальнейшего развития политического диалога и наращивания сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКолумбияРоссияГенассамблея ООН - 2018
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