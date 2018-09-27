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Лавров и Аббас выступили за укрепление палестино-российских связей

Также стороны обменялись мнениями по тематике достижения справедливого палестино-израильского урегулирования

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Государства Палестина Махмуд Аббас в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН высказались за укрепление связей двух стран. Об этом говорится в пятницу в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Стороны рассмотрели основные практические вопросы двусторонних отношений и высказались за укрепление палестино-российских связей в различных областях", - информировали в МИД.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по тематике достижения справедливого палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе, а также обсудили некоторые аспекты ближневосточной региональной повестки дня.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтАббас, МахмудГенассамблея ООН - 2018
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