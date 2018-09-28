Кожемяко надеется на поддержку партий

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко будет участвовать в предстоящих выборах главы региона как самовыдвиженец, при этом он рассчитывает на поддержку политических партий. Об этом он сообщил в пятницу журналистам после официальной церемонии его представления в качестве главы Приморья.

"Безусловно, участие в выборах принимать буду, я об этом попросил президента. Он согласовал меня как действующего губернатора. Это серьезный, ответственный шаг. И я буду принимать решение как самовыдвиженец, безусловно, при поддержке тех партий, которые окажут мне свое доверие", - сказал Кожемяко, не уточнив, на поддержку каких партий он рассчитывает.

В настоящее время Избирательный кодекс Приморского края позволяет участвовать в выборах главы региона только представителям политических партий, но не самовыдвиженцам. В четверг, 27 сентября, от избирательной комиссии Приморского края в комитет по региональной политике и законности Законодательного собрания региона поступил проект законодательного акта. Он вносит изменения в избирательный кодекс, которым предлагается разрешить самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора Приморского края. Рассмотреть эти изменения предполагается на заседании комитета 3 октября.

Президент Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края и одобрил его решение участвовать в выборах губернатора Приморья. Необходимость в назначении нового главы Приморья возникла после того, когда врио губернатора Андрей Тарасенко подал президенту заявление об отставке после отмены итогов выборов, прошедших в сентябре. Тогда по итогам голосования во втором туре победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"), который набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов, а его соперник коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов избирателей.

Новые выборы губернатора Приморья могут состояться 16 декабря.