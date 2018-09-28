Фургал зарегистрирован губернатором Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края зарегистрировала победившего на выборах главы региона Сергея Фургала губернатором. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в краевом избиркоме.
"Фургал зарегистрирован избирательной комиссией края губерантором. Полномочия к нему перейдут после принесения присяги сегодня днем", - сказал секретарь избиркома края Оярс Машков.
В пресс-службе Фургала уточнили, что он сложил с себя полномочия депутата Госдумы.
Фургал победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, который состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов, он набрал почти 70% голосов. Его официальное вступление в должность пройдет в пятницу.