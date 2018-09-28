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Фургал зарегистрирован губернатором Хабаровского края

Он сложил с себя полномочия депутата Госдумы

ХАБАРОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края зарегистрировала победившего на выборах главы региона Сергея Фургала губернатором. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в краевом избиркоме.

"Фургал зарегистрирован избирательной комиссией края губерантором. Полномочия к нему перейдут после принесения присяги сегодня днем", - сказал секретарь избиркома края Оярс Машков.

В пресс-службе Фургала уточнили, что он сложил с себя полномочия депутата Госдумы.

Фургал победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, который состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов, он набрал почти 70% голосов. Его официальное вступление в должность пройдет в пятницу.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский край
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