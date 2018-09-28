МИД РФ: Россия продолжит усилия по созданию свободной от ОМУ зоны на Ближнем Востоке

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия продолжает работу над организацией международной конференции по вопросу нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) на Ближнем Востоке. Об этом "Известиям" сообщил директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

"Создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, сегодня не имеет реальных перспектив. Для возобновления работы необходим созыв международной конференции по этой проблематике", - рассказал изданию Ермаков.

Он также подчеркнул, что работа по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ (ЗСОМУ), в данный момент "находится в тупике".

"Однако даже конференцию мы созвать не можем. Российская сторона предприняла все возможные усилия, чтобы усадить арабские страны и Израиль за стол и начать консультации, однако Соединенные Штаты сорвали процесс в последний момент. Вопрос этот сейчас стоит очень остро: если работа не будет вестись, то это подорвет основы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), - рассказал изданию дипломат.

Он также отметил, что позиция России "последовательная и настойчивая" и работа по организации конференции будет вестись "со всеми здравомыслящими силами на международной арене".

История вопроса

Тема создания зоны, свободной от оружия массового уничтожения, обсуждается с 1995 года, когда состоялась первая Обзорная конференция по рассмотрению и продлению ДНЯО. В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, а Вашингтон отменил рестрикции.

В свою очередь президент США Дональд Трамп не раз называл сделку с Ираном "пагубной", утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. 12 января этого года хозяин Белого дома заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами. В конце апреля представитель американской администрации заявил, что США, а также Франция, Германия и Великобритания добились прогресса на переговорах по внесению корректировок в соглашение о ядерной программе Ирана, но окончательного решения пока не найдено.