Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Хабаровского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Хабаровского края, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав <...> и законы Хабаровского края", - сказал Фургал во время принесения присяги. Он получил удостоверение и знак губернатора.

После присяги он заявил, что не отказывается от главного пункта своей предвыборной программы - создания в Хабаровском крае правительства, основанного не на партийной принадлежности, а на профессионализме и компетенции. "Эту работу мы уже начали, и обещаю вам предоставить состав нового правительства в ближайшее время. Мы ждем предложение от политических сил, заинтересованных в совместной работе", - сказал губернатора.

Фургал, выдвинутый на выборы губернатора Хабаровского края от ЛДПР, в единый день голосования 9 сентября набрал 126 693 голоса, обогнав участвовавшего в выборах от "Единой России" прежнего главу региона Вячеслава Шпорта на несколько сотен голосов. Так как ни один из них не набрал более 50% голосов, в крае 23 сентября провели второй тур выборов, в котором победил Фургал. По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий он набрал почти 70%, или 325 566 голосов. Выборы признали состоявшимися, Фургал сложил полномочия депутата Госдумы.

В 2013 году Фургал уже участвовал в выборах главы Хабаровского края, тогда он занял второе место с результатом 19,14%, уступив Шпорту, который набрал 63,92% голосов избирателей.