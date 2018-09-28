Избирком: поправки в избирательный кодекс Приморья расширят возможности кандидатов

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Поправки в избирательный кодекс Приморского края, которые позволят баллотироваться на пост губернатора самовыдвиженцам, внесенные на рассмотрение регионального парламента, направлены на расширение избирательных возможностей граждан и возможных кандидатов, пояснила ТАСС председатель избиркома Татьяна Гладких.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Приморского края подготовила и внесла на рассмотрение регионального Законодательного собрания Приморья проект поправок в избирательный кодекс края, которые позволят баллотироваться на пост губернатора не только представителям политических партий, но и самовыдвиженцам.

"Поправки в закон направлены на расширение возможностей широкого круга граждан выдвигаться на выборы губернатора. Чтобы они могли выдвигаться не только от политических партий, но и самостоятельно. С этой инициативой выступила сама избирательная комиссия, так как мы имеем право законодательной инициативы. Это предложение было поддержано всеми членами комиссии, но напомню, что последнее слово останется за депутатами", - заявила Гладких.

Проектом закона также предлагается установить необходимость от самовыдвиженца не только проходить "муниципальный фильтр" (собрать необходимое количество подписей членов муниципальных представительных органов), но и собрать подписи не менее чем 0,5% от общего числа избирателей, то есть около 7 тыс. человек в Приморье. Рассмотреть законопроект депутаты профильного комиета планируют 3 октября.

В среду президент Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко исполняющим обязанности главы Приморского края и одобрил его решение участвовать в выборах губернатора Приморья. Сам Кожемяко уже заявил, что намерен идти на выборы самовыдвиженцем. Необходимость в назначении нового главы Приморья возникла, когда врио губернатора Андрей Тарасенко подал президенту заявление об отставке после отмены итогов выборов, прошедших в сентябре.