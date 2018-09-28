Глава Якутии отправил в отставку правительство региона

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, согласно нормам местного законодательства, отправил в отставку региональное правительство. Об этом говорится в указе, опубликованном в пятницу на официальном сайте главы и правительства региона.

"Принять отставку правительства Республики Саха (Якутия). <…> Правительству Республики Саха (Якутия) продолжить исполнение своих обязанностей до формирования нового состава правительства Республики Саха (Якутия)", - говорится в документе.

Глава Якутии, 46-летний Айсен Николаев официально вступил в должность 27 сентября. Николаев, выдвинутый "Единой Россией", набрал 71,41% голосов избирателей в ходе досрочных выборов главы региона, которые состоялись в единый день голосования 9 сентября. 28 мая Николаев, занимавший ранее пост мэра Якутска, был назначен врио главы республики после отставки предыдущего руководителя региона Егора Борисова.