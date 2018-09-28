Песков: визит Путина в Узбекистан находится в высокой стадии подготовки

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан находится в высокой стадии подготовки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Визит в Узбекистан, действительно, находится в высокой стадии подготовки. Мы сделаем соответствующее объявление", - сказал Песков. Он не стал уточнять, возможна ли такая поездка в октябре.

В июне на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в китайском Циндао Путин заявил, что планирует посетить Узбекистан осенью этого года. Мирзиёев тогда уточнил, что визит планируется на октябрь 2018 года.