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Песков: визит Путина в Узбекистан находится в высокой стадии подготовки

Представитель Кремля не стал уточнять, состоится ли поездка в октябре

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан находится в высокой стадии подготовки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Визит в Узбекистан, действительно, находится в высокой стадии подготовки. Мы сделаем соответствующее объявление", - сказал Песков. Он не стал уточнять, возможна ли такая поездка в октябре.

В июне на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в китайском Циндао Путин заявил, что планирует посетить Узбекистан осенью этого года. Мирзиёев тогда уточнил, что визит планируется на октябрь 2018 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат МиромоновичПесков, Дмитрий Сергеевич
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