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Песков: посещения саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее пока нет в графике Путина

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что у главы государства в графике "есть другие мероприятия"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Посещения саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока в графике у президента нет и не было этой поездки. Там просто другие есть мероприятия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент посетить саммит.

Саммит АТЭС пройдет в Папуа-Новой Гвинее 15-17 ноября.

Президент США Дональд Трамп пропустит встречу в верхах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа-Новой Гвинее, сообщила ранее пресс-служба Белого дома.

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