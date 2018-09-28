Глава Якутии наделил экс-руководителя республики полномочиями сенатора

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев, вступивший в должность 27 сентября, подписал указ о наделении полномочиями сенатора от исполнительной власти региона экс-главу республики Егора Борисова. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы и правительства региона.

До Борисова исполнительную ветвь властей Якутии Совете Федерации представлял бывший руководитель региона Вячеслав Штыров.

"Наделить Борисова Егора Афанасьевича полномочиями члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) на срок полномочий главы Республики Саха (Якутия)", - говорится в документе, подписанном и опубликованном в пятницу.

Борисов руководил республикой с сентября 2010 года по май 2018 года. Он начинал трудовую деятельность со слесаря-ремонтника. С 1991 года занимал различные руководящие посты в республике - замминистра сельского хозяйства, первый зампред, зампред правительства республики, министр сельского хозяйства. С 1997 года в течение пяти лет возглавлял Якутский НИИ сельского хозяйства.

В 2002-2003 годы - вновь первый зампред правительства, в 2003 - 2010 годах занимал пост премьер-министра Якутии. Главой региона был утвержден в 2010 году. В 2014 году на досрочных выборах главы республики, за год до истечения полномочий, Борисов набрал более 58% голосов избирателей.