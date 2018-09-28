Песков: Украина на заседании саммита СНГ в Душанбе в узком формате не была представлена

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Украина на заседании саммита СНГ в Душанбе в узком формате не была представлена. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"За столом никого не было [на заседании в узком формате]. На узком не было [никого]", - сказал Песков, отметив, что в последнее время Киев направляет на мероприятия СНГ своего посла. При этом представитель Кремля не смог уточнить, кто будет представлять Украину на расширенном заседании саммита СНГ, который проходит в пятницу в Душанбе.

18 сентября глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что президент Украины Петр Порошенко был приглашен на саммит стран СНГ в Душанбе 28 сентября. Лебедев отметил, что Исполком СНГ информирует Украину по всем вопросам деятельности Содружества, поскольку она не вышла де-юре из состава СНГ.

Украина в СНГ

Украина в декабре 1991 года ратифицировала Соглашение о создании СНГ и Протокол к Соглашению, но не ратифицировала Устав Содружества, поэтому де-юре так и не стала членом СНГ. Киев тем не менее принимал участие в работе организации на всех уровнях. В 2014 году, после государственного переворота и смены власти, новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В октябре того же года в Верховную раду был внесен соответствующий законопроект, но до последнего времени он так и не был рассмотрен.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.